Россия вызвала своего посла из Вашингтона после слов Байдена о Путине

Посла в России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультации, «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».

«Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж.Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — говорится в заявлении МИД России.

Ранее сегодня президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился, что его российский коллега Владимир Путин является «убийцей». Он «заплатит» за вмешательство в американские выборы, отметил также лидер США. О том, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США 2020 года, «очерняя» Байдена и «поддерживая» Дональда Трампа, говорится в обнародованном докладе разведки США. При этом Путин «вероятно, руководил» этой кампанией, считают в Вашингтоне. Как именно Путин ответит за это, Байден не уточнил, но источники американских СМИ говорят о новом пакете санкций уже на следующей неделе.

