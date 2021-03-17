В Чечне задержали родственников бывшего силовика, рассказавшего о казнях

Как сообщает «Новая» со ссылкой на председателя правления ПЦ «Мемориал»*, всем троим предъявили ультиматум и отпустили. В частности, от родственников Гезмахмаева требовали сообщить местонахождение матери, брата и сестры экс-силовика, а также добиться, чтобы он подписал письмо с покаянием, где сведения, переданные «Новой», называются выдуманными. Полиция угрожала, что если требования не будут исполнены в ближайшее время, «семье будет очень плохо».
Сулейман Гезмахмаев служил в полку имени Ахмата Кадырова. Он рассказал журналистам о внесудебных казнях в Чечне. По словам экс-силовика, он лично охранял 56 задержанных в 2017 году и знает о 13 убийствах. Мужчина подробно описал процесс казней и выразил уверенность в том, что большинство жертв не имели отношения к терроризму, а давали показания под пытками. Несколько дней назад на здание «Новой газеты» в Москве была совершена химическая атака. Сегодня власти Чечни потребовали закрыть издание.
«Мемориал»* — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.