РКН объяснил требование удалить Twitter-аккаунт «МБХ Медиа»

21 февраля 2018 года Генпрокуратура внесла сайт агентства в реестр запрещенной информации из-за материалов «нежелательной в России организации», тогда же под ограничения попали и аккаунты этого СМИ в социальных сетях. Под нежелательной организацией, как объяснили в РКН, имеется в виду организация «Открытая Россия».
В список нежелательных в России входят британские организации Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»), а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Российская организация «Открытая Россия» неоднократно заявляла, что не имеет к ним отношения. Между тем, в 2017 году ее сайт был заблокирован, а в 2018 блокировке подвергся и портал «МБХ Медиа». Сегодня Twitter сообщил редакции сайта, что РКН требует заблокировать его аккаунт в соцсети.
О «нежелательной в России организации» говорилось и в протоколах задержанных на форуме «Муниципальная Россия», который сорвала полиция 13 марта. После этого мероприятие перенесли в Clubhouse.