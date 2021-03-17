Силуанов сообщил о тактике при введении санкций на госдолг России

О новых планах сообщил глава министерства Антон Силуанов, передает ТАСС. По его словам, ведомство будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам страны ликвидности на покупку облигаций федерального займа. Таким образом, государство профинансирует расходы при введении подробных санкций.
«Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», — заявил министр.
В ноябре 2020 года Минфин заявлял, что не исключает введения ограничений на операции с госдолгом, но считает это маловероятным, так как такое решение будет направлено и против интересов иностранных инвесторов.
Сегодня США объявили о новых антироссийских санкциях, которые вводятся за применение химического оружия при отравлении Алексея Навального. Вашингтон будет отказываться экспортировать в РФ товары, связанные с национальной безопасностью, и приостановит лицензии на обслуживание и замену деталей оборудования, уже поставленного в Россию. Также возможно введение ограничений из-за вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2020 года.