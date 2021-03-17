СК направил в Италию запрос об аресте двух вилл экс-министра Абызова

Следственный комитет запросил Италию о правовой помощи для ареста имущества, «фактически» принадлежащего бывшему министру по делам открытого правительства России Михаилу Абызову. Речь идет о вилле «Иль Тезоро» в Тоскане и другом поместье, которое Абызов оформил на сына. Общая их стоимость, по оценке СК, составляет около 2 млрд руб

Абызова арестовали в марте 2019 года, обвиним в создании организованного преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и отмывании преступных доходов. По версии следствия, Абызов с сообщниками похитил 4 млрд руб. у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Генпрокуратура потребовала конфисковать у экс-министра 32,5 млрд руб. Сам бывший чиновник вины не признает.