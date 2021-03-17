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СК отказался проводить проверку в отношении росгвардейца, ударившего журналиста дубинкой по голове

17.03.2021

СК признал правомерными действия сотрудника Росгвардии, который ударил по голове дубинкой журналиста Real View Федора Худокормова. В решении ведомства говорится, что оснований для проверки нет. 

При этом, сообщили в «Апологии протеста», Следственный комитет направил материалы в Росгвардию для «более детального и объективного разбирательства».

2 февраля в Москве после приговора Алексею Навальному началась стихийная акция протеста. Худокормова, который вел репортаж с улиц, сотрудник правоохранительных органов дважды ударил дубинкой по голове в Дмитровском переулке. Видеозапись этого широко разошлась по интернету. На следующий день Росгвардия сообщила, что проведет проверку в отношении своего сотрудника.

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