СК отказался проводить проверку в отношении росгвардейца, ударившего журналиста дубинкой по голове

При этом, сообщили в «Апологии протеста», Следственный комитет направил материалы в Росгвардию для «более детального и объективного разбирательства».
2 февраля в Москве после приговора Алексею Навальному началась стихийная акция протеста. Худокормова, который вел репортаж с улиц, сотрудник правоохранительных органов дважды ударил дубинкой по голове в Дмитровском переулке. Видеозапись этого широко разошлась по интернету. На следующий день Росгвардия сообщила, что проведет проверку в отношении своего сотрудника.