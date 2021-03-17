Евгений Савостьянов: Северная Корея все ближе

Доходившие слухи говорили о том, что готовящийся в Думе закон о регулировании просветительской деятельности может стать, с моей точки зрения, одним из мощнейших в долгосрочной перспективе русофобских актов нынешней власти.

То ли слухи были преувеличены, то ли в пути собачка смогла образумиться, но худшего удалось избежать. В частности, в законе не говорится о разрешительном порядке просветительства.

И все-таки то, что прописано - нехорошо и полностью укладывается в нынешнюю логику развития российской государственности, столпами которой являются самоизоляция страны, бюрократизация, доктринерство.

В законе:

а) запрещается международное сотрудничество образовательных организаций без разрешения свыше (кроме обучения иноконтингента). ФСБ и первые отделы ВУЗов получают, таким образом, новый рычаг влияния на институтскую жизнь. ВУЗы еще более ограничиваются в привлечении негосударственных средств;

б) российский бюрократ, чиновник правительства наделяется правами устанавливать порядок, условия и формы просветительской деятельности и порядок проведения контроля ЗА [так в тексте] ней;

в) запрещается сообщение недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов. Это при закрытых-то сегментах архивов и при самодурстве в толковании пригретыми экспертами многих вопросов. Но главное - запрещается распространение сведений, побуждающих к действиям, противоречащим Конституции. Как это будет использоваться для обуздания молодежи - догадаться нетрудно.

В общем, не гильотина, а гаррота. Пока только на полоборота. Но процесс пошел.

Северная Корея все ближе.

Единственное, что можно этому противопоставить - временное, ситуационное согласование действий всех по-настоящему оппозиционных сил, которые до сих пор продолжают дуть каждый в свою дудочку (малюсенькую, но свою).

Критерий "по-настоящему оппозиционных"?- Отрицание "обнуления".

Да, нельзя не помянуть авторов этой, я считаю, пакости: члены Совета Федерации Климов, Афанасьева, Вайнберг, Глебова, Мельниченко. Депутаты Думы Пискарев, Альшевских, Рыжак, Исаев, Курбанов, Белых, Савельев, Чепа, Шхагошев.

Депутат Поклонская позднее сняла свою подпись.

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