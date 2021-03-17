Власти КНР запретили трансляцию «Оскара» из-за выдвижения фильма о протестах в Гонконге

Китай не будет транслировать церемонию вручения кинопремии «Оскар». Причиной стало то, что на награду претендует фильм о протестах в Гонконге в 2019 году.

Как сообщает Bloomberg, власти КНР направили в СМИ страны рекомендацию не показывать церемонию и в целом не привлекать внимание к ней. Судя по директиве, упоминать можно только награды, которые не могут быть восприняты спорно. Последние несколько лет вручение «Оскара» показывалось в прямом эфире на китайских стриминговых платформах 1905.com (управляется CCTV) и Mango TV.

Лента «Не разделяй» («Do Not Split») норвежского журналиста Андерса Хаммера претендует на звание лучшего документального короткометражного фильма. Она рассказывает о массовых протестах в Гонконге, которые произошли в 2019 году. Причиной волнений стали планы властей автономии принять закон об экстрадиции нарушителей материковому Китаю. Bloomberg отмечает, что этот фильм практически не освещался в КНР.

Помимо этого фильма, на награды также претендует фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао, которая критиковала политику Китая в одном из своих интервью, назвав страну «местом, где повсюду ложь».

93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии пройдет 25 апреля. Ранее стало известно, что российские фильмы не вошли в список номинантов.

Ранее в России произошел скандал с кинопремией «Белый слон»: из-за того, что на награду номинировали расследования Алексея Навального, Гильдия киноведов и кинокритиков в полном составе вышла из числа учредителей премии, а экспертный совет заявил о давлении и попытке цензуры.