Форум независимых депутатов после разгона перенесли в Clubhouse

Форум независимых муниципальных депутатов, который разогнала полиция на прошлых выходных, пройдет в Clubhouse. Он состоится 21 марта.

Об этом сообщил один из организаторов мероприятия, координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

«Форум они сорвали, но мы все равно его проведем. В эти выходные, в воскресенье, на площадке Clubhouse мы проведем все панели, которые были, и даже больше», — заявил он в видео на своем YouTube-канале. Пивоваров назвал Clubhouse «самой живой площадкой» на данный момент и отметил, что после попытки сорвать форум он вызовет еще больший интерес.

В частности, на мероприятии выступят Андрей Пивоваров, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, политики Евгений Ройзман и Владимир Кара-Мурза, а также депутаты из различных регионов.

Форум «Муниципальная Россия» должен был пройти в Москве 13 марта. На площадку пришли полицейские и задержали всех, кто там был. Большинство получили протоколы о деятельности нежелательной организации, а полиция позже объяснила свои действия нарушениями санитарных норм, при том, что задерживали и людей в масках. СМИ называли происходящее «акцией устрашения» перед выборами в Госдуму. Отметим, нежелательной организацией власти считают «Открытую Россию», хотя юридически она никак не связана с одноименным зарубежным фондом.