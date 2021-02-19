Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг

Иран приступил к обогащению урана на своем подземном заводе в Натанзе с помощью усовершенствованной центрифуги второго типа, IR-4. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии. Нарушение ядерной сделки — это явная попытка оказать давление на президента США Джо Байдена, отмечает агентство.

Нарушения договора со стороны Тегерана начались еще в 2019 году в ответ на выход США из сделки и повторное введение экономических санкций против Ирана Дональдом Трампом, который выступал против соглашения и стремился его сорвать.

В прошлом году Иран начал перемещение оборудования с наземного завода в Натанзе на подземное предприятие по обогащению топлива. Уран уже обогащается под землей центрифугами IR-2м, а сделка позволяет обогащать только устройствами IR-1 первого поколения.

«15 марта 2021 года Агентство удостоверило, что Иран начал подачу в каскад из 174 центрифуг IR-4, уже установленных на заводе по обогащению топлива, природного гексафторида урана UF6», — говорится в отчете МАГАТЭ.

Иран планирует установить второй каскад центрифуг IR-4, но установка этого каскада еще не началась, говорится в сообщении. При этом Тегеран уже увеличил количество машин IR-2m, которые намного эффективнее IR-1, установленных на подземном заводе.

«Таким образом, по состоянию на 15 марта 2021 года Иран использовал 5060 центрифуг IR-1, установленных в 30 каскадах, 522 центрифуги IR-2m, установленных в трех каскадах, и 174 центрифуги IR-4, установленных в одном каскаде, для обогащения природного гексафторида урана UF6 до 5% урана-235», — сказано в докладе МАГАТЭ.

В ночь на 23 февраля вступило в силу решение, ограничивающее инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран указал, что при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности, напоминает DW. «Мы можем обогатить его до уровня в 60%», — заявил тогда верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

19 февраля 2021 года в США заявили, что готовы начать диалог с Ираном о возвращении обеих стран к соглашению 2015 года. В Тегеране ответили, что Вашингтон должен сделать первый шаг.

Ядерная сделка, которую в 2015 году заключили Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. США вышли из сделки в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Ирана. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств. В тоже время Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров по сделке. Документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67%. Но МАГАТЭ в августе 2019-го сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5%, что соответствует нормам организации. А в ноябре того года МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.