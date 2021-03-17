Совет Европы принял постановление о борьбе с распространением террористического контента в интернете

Совет ЕС принял постановление, направленное против распространения террористического контента в Сети. Как сообщили в пресс-службе Совета, компетентные органы государств-членов ЕС получат право предписывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключать доступ к нему во всех странах Евросоюза. Интернет-платформы должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа. Правило действует в отношении всех провайдеров, предлагающих услуги в ЕС, вне зависимости от того, находится ли их штаб-квартира в одном из государств Союза или нет.

«Радикализация и подстрекательство к насилию через социальные сети и видеоплатформы, прямая трансляция атак; они становятся все более частыми факторами террористических атак. С новыми правилами, принятыми сегодня Советом, наши правоохранительные органы получат эффективный инструмент для борьбы с этой угрозой. Вместе мы посылаем мощный сигнал интернет-компаниям: пора действовать быстрее и эффективнее», — отметил Эдуардо Кабрита, министр внутренних дел Португалии.

Теперь документ должен принять Европейский парламент, прежде чем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Постановление вступит в силу на двадцатый день после его публикации и начнет применяться через год.