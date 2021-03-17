ВЦИОМ: россияне хотят отменить пенсионную и конституционную реформы

Россияне хотят отменить пенсионную реформу, а также вернуть прежнюю Конституцию, показал опрос государственного ВЦИОМ.

Респондентам предложили представить себя советниками президента и предложить ему свои законодательные инициативы. В итоге возвращение пенсионного возраста назвали 14% опрошенных, 6% высказались за уменьшение налогов, 3% — за отмену поправок в Конституцию. Затруднились с ответом 63% респондентов.

Закон о повышении пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин Владимир Путин подписал в 2018 году. Поправки в Конституцию, среди прочего «обнуляющие» его президентские сроки вступили в силу в 2020 году.