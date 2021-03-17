«Проект»: ради шале и вип-театра Путина в Геленджике снесли детский лагерь

По данным издания «Проект», лагерь под названием «Золотая лоза» в Прасковеевке находился в двух километрах от нынешнего дворца. Учреждение заработало в конце 1960-х годов, его воспитанниками становились в том числе дети из детских домов. В 2000-х объект выкупил один из НПИИ корпорации «Росатом». В 2011 году компания «Лазурная ягода», которой сейчас владеют друг президента Геннадий Тимченко и сын друга Владимира Путина Владимир Колбин, построила рядом виноградники, и тогда пошли слухи о скорой продаже учреждения. Издание пишет, что дети, отдыхавшие в лагере, знали о соседстве: «Когда над лагерем пролетал вертолет, говорили «Вова отдыхать прилетел».
«Ничто не указывало на то, что дни лагеря сочтены: в 2011 году атомщики провели капремонт и даже собирались начать строительство новых корпусов», — пишет «Проект». Между тем, спустя шесть лет компания купила лагерь и снесла его. Сейчас на этом месте строятся шале, вип-театр с гримерной комнатой, мраморными полами и люстрой за 800 тыс. руб., пишет «Проект».
Издание утверждает, что журналистам удалось поговорить с одним из рабочих, и тот говорит, что территория бывшего лагеря сейчас связана с основным зданием. Кроме того, сообщается, что территорию в 2017 году пытался купить другой предприниматель для создания там детского курорта, но ему не удалось, так как итоги конкурса с его участием отменили. В итоге объект отошел компании «Лазурная ягода» за 66 млн руб. Позже состоялись вторые торги на еще один участок, компания была в них уже единственным участником.
После продажи лагеря его бывшие сотрудники, воспитанники и их родители подавали жалобы в администрацию Геленджика и министерство образования, а также собрали около 1 тыс. подписей под петицией на имя Владимира Путина с просьбой не закрывать учреждение.
«Лазурная ягода» фигурировала в расследовании о «дворце Путина», на нее записана часть активов. О самом объекте на мысе Идокопас стало известно впервые в 2010 году, после того, как бизнесмен Сергей Колесников написал письмо на тот момент президенту РФ Дмитрию Медведеву. Предприниматель сообщил, что в Прасковеевке строится гигантский дворец для Владимира Путина. После этого разразился скандал и объект начал менять собственников. В январе 2021 года вышел фильм Алексея Навального о дворце под Геленджиком, на данный момент он набрал на YouTube 114,8 млн просмотров.