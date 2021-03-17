РКН требует блокировки twitter-аккаунта признанной нежелательной Ассоциации школ политических исследований

Роскомнадзор обратился к Twitter с уведомлением о блокировке аккаунта Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, которую ранее российские власти признали нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает правозащитная группа «Агора».

Как говорится в уведомлении, 12 января Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в аккаунте Ассоциации содержатся «информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ».

В декабре 2020 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность «Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы», так как, по утверждению ведомства, работа этой неправительственной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Тогда же нежелательной на территории России признали деятельность Пражского гражданского центра, который занимается поддержкой гражданского общества и независимых медиа.

Сегодня стало известно, что РКН потребовал от Twitter заблокировать аккаунт интернет-издания «МБХ Медиа».