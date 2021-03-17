Объем финансовых нарушений силовиков в 2020 году составил почти 125 млрд рублей

124,9 млрд рублей составил финансовый объем нарушений в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, говорится в отчете Счетной палаты за 2020 год.

Как передает ТАСС, нарушения в основном связаны с осуществлением закупочной деятельности (102,7 млрд руб.), ведением бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности (8,2 млрд), необеспечением эффективности и результативности использования средств (5,8 млрд) и реализацией федеральной адресной инвестиционной программы (5,6 млрд). На прочие нарушения пришлось 2,6 млрд руб.

Об этих нарушениях СП докладывала президенту Владимиру Путину