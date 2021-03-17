Россия называет безосновательными обвинения во вмешательстве в выборы США

Российское посольство назвало безосновательными обвинения со стороны США во вмешательстве Москвы в американские выборы.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии считают, что «Вашингтон продолжает практику «мегафонной дипломатии», главная цель которой — поддерживать негативный фон вокруг России».

Ранее разведка США представила доклад, в котором говорится, что Москва влияла на президентские выборы США 2020 года, очерняя Джо Байдена и поддерживая Дональда Трампа. При этом Владимир Путин «знал об операции и, вероятно, руководил ею». Новые санкции Вашингтон может ввести уже на следующей неделе, говорят источники американских СМИ.