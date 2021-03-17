Счетная палата дала отрицательный отзыв на законопроект о просветительской деятельности

Отрицательное заключение на законопроект о просветительской деятельности, принятый 16 марта Госдумой, дала Счетная палата, посчитав, что его реализация приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет ведомства за прошлый год. Этого заключения Счетной палаты в базе Госдумы в перечне документов к законопроекту нет.

«Реализация законопроекта приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам и прочее», — говорится в отчете СП.

Госдума 16 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон о просветительской деятельности и контроле международного в образовании. Документ поддержали только депутаты фракции «Единая Россия». Он разрешает заниматься просвещением только по согласованию с властями. Авторы поправок говорили, что это поможет избежать вмешательства «антироссийских сил» в такую деятельность. Вузы смогут заниматься международным сотрудничеством только с разрешения профильных министерств. Также поправки запрещают использовать просветительскую деятельность «для разжигания розни».

Ранее академики РАН призывали Совет Федерации отклонить документ, а более 230 тыс. человек подписали петицию против его принятия. Против инициативы выступали сотни деятелей культуры, а также главы 17 независимых просветительских проектов. «Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний», — говорили ученые. Соавтор документа, сенатор Андрей Климов на это заявлял, что реакция на законопроект «нагоняется из Вашингтона».