Налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне россиян

Благодаря закону, подписанному Владимиром Путиным месяц назад, с 17 марта российские налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь банки обязаны в течение трех дней после запроса налоговых органов выдавать им копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие и заявлений на закрытие счета, карточек с образцами подписей и оттиска печатей и другие сведения. Под действие закона подпали и сведения о бенефициарных владельцах, пишет РБК. В правительстве поясняли, что это «будет способствовать обелению экономики, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков».