Налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне россиян

Благодаря закону, подписанному Владимиром Путиным месяц назад, с 17 марта российские налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь банки обязаны в течение трех дней после запроса налоговых органов выдавать им копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие и заявлений на закрытие счета, карточек с образцами подписей и оттиска печатей и другие сведения. Под действие закона подпали и сведения о бенефициарных владельцах, пишет РБК. В правительстве поясняли, что это «будет способствовать обелению экономики, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков».



Раньше ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок. Планы расширить полномочия налоговиков обсуждалась еще летом 2018 года. ФНС направляла такое предложение в Минфин. Но Илья Трунин, на тот момент занимавший пост заместителя министра финансов, заявлял, что налоговикам не нужны новые полномочия для повышения сборов налогов с физлиц.