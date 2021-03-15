Главное в политике за 15 марта

ГЛАВНОЕ

• О химической атаке на редакцию сообщила «Новая газета» — в здании, где расположен офис издания, люди почувствовали стойкий резкий химический запах. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, МВД и ФСБ. В «Новой» отмечают, что сегодняшний запах похож на тот, что чувствовался, когда в 2017 году дом и машину журналистки Юлии Латыниной обрызгали неизвестным веществом.

• Сегодня газета опубликовала новый материал Елены Милашиной о пытках и казнях в Чечне — это рассказ экс-сотрудника полка им. Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который сам участвовал в незаконных задержаниях и допросах, а также был свидетелем казней.

• Деятельность «ЧВК Вагнера», которую связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным — еще одна тема, за которой следит «Новая». Сегодня вышла заметка, что в СКР поступило заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых боевиков ЧВК, запечатленных на видео с казнью жителя Сирии в 2017 году.

• Не факт, что конкретный материал стал причиной атаки на редакцию. Политобозреватель газеты Кирилл Мартынов считает, что «это, в целом, выдавливание независимой журналистики из России»: «Такого института быть не должно, а должна быть только пропаганда. Триггером для конкретных действий могут быть конкретные публикации. Это могла быть и статья Милашиной. Видимо, была утечка, что готовится такой материал».

НАВАЛЬНЫЙ

• Алексей Навальный находится в карантине в ИК-2 города Покрова Владимирской области. «Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте». И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют», — пишет политик о буднях в колонии. По словам адвокатов, он «бодр и весел». «Желаю Навальному подольше относится к происходящему с ним и вокруг него с юмором, — пишет правозащитник Марина Литвинович. — Однако не ясно, сколько он так продержится, поскольку из него этот юмор, конечно, будут вышибать всеми возможными способами». О местоположении Навального не было ничего известно с 12 марта, когда его этапировали из СИЗО в неизвестном направлении.

• Алексей Навальный и его команда получат премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в номинации «Событие года» за фильмы-расследования. Решение вручить приз оппозиционеру вызвало противодействие со стороны Гильдии киноведов и кинокритиков, а также Союза кинематографистов. В результате Гильдия вышла из состава учредителей премии, а организаторы премии заявили о давлении и цензуре.

ПОЛИТИКА

• Суд в Якутске снял с выборов мэра главного оппозиционного кандидата, предпринимателя Владимира Федорова, а также еще двоих претендентов Ильи Паймушкина и Микаэла Заболотного. «Власти боятся выборов, альтернативы, конкуренции, общественного мнения, правды, участия людей в политике. Им необходимы апатия, неучастие, равнодушие, безверие и страх», — пишет политик Лев Шлосберг. Но не о ситуации в Якутске, а о разгоне в Москве форума «Муниципальная Россия» — полиция задержала около 200 его участников, среди которых политики и общественные деятели из более чем 50 регионов. «Александр III тоже жестко пресекал оппозиционную активность земских представителей и проводил антидемократические контрреформы <…> Что случилось с непутевым наследником и его семьей, хорошо известно, — отмечает социолог Игорь Эйдман — Путин и его наследники тоже рано или поздно пожнут бурю».

• Юлия Галямина уже анонсировала новый съезд муниципальных депутатов в мае.

ЭПИДЕМИЯ

• Отказали во второй дозе «Спутника V» из-за отсутствия препарата жительнице Нижегородской области, которая уже сделала первую прививку. В РФПИ сегодня заявили, что полный курс вакцинации в России прошли 3,5 млн человек, что больше, чем в любой другой стране Европы.

• «Если бы «Спутник V» попал в арсенал вакцин Евросоюза, это стало бы дипломатическим триумфом для России», — пишет Reuters. По данным источника агентства, ЕС может начать переговоры о поставке российской вакцины.

• На фоне пандемии падение совокупной прибыли российского бизнеса стало максимальным за 12 лет.

В МИРЕ

• Россия является самой серьезной угрозой для национальной безопасности Великобритании, говорится в новом обзоре внешней политики Лондона, пишет The Times.

• Власти США намерены создать дополнительную структуру для противодействия хакерам — на это их подтолкнули атаки, в которых подозревают Россию и Китай, сообщает The New York Times.

• В Мьянме военное положение ввели в двух районах Янгона, вновь убиты десятки мирных демонстрантов. Журналист Василий Головнин отмечает, что после этого посольство КНР в стране выступило с самым жестким заявлением со времени переворота 1 февраля, призвав военные власти прекратить насилие: «Ситуация для Пекина сложная — демонстранты в Мьянме выступают с радикальных антикитайских позиций, хотя КНР, возможно, не имеет отношения к перевороту <…> Нынешнее кровопролитие делает Китай почти соучастником, а это не входит в его планы».

КУЛЬТУРА

• Не вошли в список номинантов на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и документальная лента «Гунда» Виктора Косаковского.

• Композиция «I Can’t Breathe» («Я не могу дышать») стала лучшей песней на церемонии вручения премии «Грэмми-2021». Она отсылает к протестам в США против полицейского произвола, которые начались после убийства Джорджа Флойда.