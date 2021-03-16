Алексей Макаркин про закон о просветительской деятельности

Итак, Госдума, несмотря на недовольство Академии наук, приняла законопроект о регулировании просветительской деятельности. Его уже привычная особенность – размытый характер. Как именно будет регулироваться деятельность, неясно – это должно быть разъяснено в подзаконных актах. Идеологическая рамка определена следующим образом: не допускается сообщение «недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». А что такое «недостоверные сведения» - в законопроекте не прописано, что оставляет возможности для самых разных толкований, особенно в связи с тем, что сами традиции нередко являются сконструированными уже в более позднее время.

И возникает парадокс – как раз попытки разобраться в том, что на самом деле происходило в прошлые века, может быть расценено как посягательство на традицию. В которой предки выглядят более благородными и благочестивыми, чем они есть на самом деле. Можно вспомнить давнее высказывание патриарха Кирилла о том, что славяне – это варвары. Патриарх на самом деле пытался воспроизвести хорошо известную историкам реакцию византийского христианского общества на славян, но само сравнение наших предков с варварами вызвало бурные протесты. Современные россияне спокойно относятся к тому, что варварами называют германцев или франков – но только не славян, которые представляются мирными берендеями из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова. Хотя, к слову, исторические берендеи были воинственными племенами тюркского происхождения.

Понятно, что патриарху новый закон вряд ли угрожает. Но в условиях отсутствия универсализма просветительская деятельность может превратиться в «минное поле», причем попасться может не только оппозиционер, которого этим законом явно хотят в очередной раз ограничить. В современном мире есть большое количество жалобщиков, готовых ловить на недостаточной компетентности или патриотизме историков, социологов, политологов, культурологов. Для них норма о традициях – прекрасная возможность поупражняться в эпистолярном жанре, сигнализируя властям об очередных проявлениях неблагонадежности.

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