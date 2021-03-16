Голикова: через девять лет охват патриотическим воспитанием дойдет до 100%

На встрече с сенаторами, посвященной развитию образования в России, чиновница напомнила о федеральном проекте «Патриотическое воспитание», начатом в текущем году. «Одна из главных его задач — охватить системой воспитания к 2024 году наибольшее количество детей и молодежи, — цитирует Голикову «Российская газета». — В современном мире развитие личности на основе нравственных ценностей, формирование чувства патриотизма и гражданственности, является крайне важным вопросом».
По мнению чиновницы, качественное образование обеспечивается не только инфраструктурой, и задача — «бережно сохранить лучшие практики обучения, воспитания советской школы и одновременно предоставь широкие возможности для самореализации и восполнения сложившихся дефицитов».
Патриотизмом и «защитой от иностранного вмешательства» объяснялось и принятие нашумевшего закона о просветительской деятельности, который сегодня прошел третье, окончательное чтение в Госдуме. Он разрешает заниматься просвещением только по согласованию с государством и под контролем профильных министерств.
Ранее стало известно, что в Новосибирске подали заявку на президентский грант авторы проекта «Дом Пионеров детской школы Народного КГБ». Инициаторы идеи в обосновании говорят, что нужно «выращивать новую молодежь» на фоне «сборищ в защиту предателя Навального».