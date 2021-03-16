Фигуранты «ингушского дела» объявили голодовку

Шестеро фигурантов «дела ингушского протеста» объявили голодовку в знак протеста против ареста одной из обвиняемых. Сегодня суд вновь отправил Зариму Саутиеву под стражу.

Адвокат обвиняемых Билан Дзугаев написал в Facebook, что голодовку объявили Ахмет Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Малсаг Ужахов, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев. Также они отказываются принимать участие в судебном процессе. Как пишет «ОВД-Инфо», все шестеро содержатся в СИЗО по обвинению в организации насилия против представителей власти, организации экстремистского сообщества и участии в нем. Также отдельно нескольких активистов обвиняют в создании НКО, деятельность которого побуждает граждан к противоправным действиям и участии в нем.

Сегодня на рассмотрении апелляционной жалобы Стравропольский краевой суд вновь отправил под стражу фигурантку «ингушского дела» Зарифу Саутиеву. Обвинение просило отменить решение, по которому в начале марта ее отправили под домашний арест. Саутиева обвиняется в организации насилия в отношении представителей власти и участии в экстремистском сообществе. Ее держат под стражей с 12 июля 2019 года.

«Ингушское дело» возбудили после протестов в Ингушетии против передачи земель Чечне. В 2018 году власти регионов подписали соглашение, изменяющее границу между республиками. 26 марта 2019 года митинг в ингушском Магасе собрал 10 тыс. человек. Всего уголовное преследование после тех акций коснулось 49 человек.