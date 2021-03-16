В Новосибирске могут открыть школу чекиста для молодежи

В Новосибирске хотят открыть школу будущих сотрудников госбезопасности. Проект будет претендовать на президентский грант.

Как сообщает «Подъем», авторы проекта — АНО «Культурно-творческий «Фестиваль мастера Руси». В заявке будущая школа юного чекиста называется «Дом Пионеров детской школы Народного КГБ». Организация предлагает проводить дополнительное образование школьников «в рамках государственной безопасности», а в обосновании важности проекта отмечается, что нужно «выращивать новую молодежь» на фоне «сборищ в защиту предателя Навального».

«Январские события и другие политические не разрешенные сборища толпы, якобы, в защиту предателя Навального с вовлечением несовершеннолетних подростков и молодежи, еще раз показывают, как буржуазия пытается сдать Россию, советский народ международной финансовой олигархии, занимается политическим развратом нашего будущего — молодежи. В толпы буржуазных сборищ вовлечены подростки и молодежь, запрограммированные просмотром некоторых телевизионных каналов, интернета, враньем из ютуба, низким качеством образования. Часть из них ведет и антисоветскую пропаганду, захватив систему управления», — говорится в документе.

По мнению авторов проекта, с помощью школы чекиста получится создать моду на патриотизм, а обучение в этом и подобных учреждениях «научит будущих сотрудников госбезопасности переходить от методов силового подавления инакомыслия к методам убеждения личным примером».

В Новосибирске организация предлагает разместить новую школу в здании ДК им. Клары Цеткин. Для начала ей нужно 47,5 млн рублей на ремонт объекта, который сейчас подлежит сносу.