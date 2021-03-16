Полиция встретила Евгения Ройзмана в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга задержали экс-мэра города, политика Евгения Ройзмана. Как рассказал он «Новой газете», на него составили протоколы из-за участия в акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января. Протоколы выписаны по ч. 5 ст. 20.5 КоАП — «Нарушение требований режима чрезвычайного положения», отмечает «Новая», несмотря на то, что в России не объявлялся режим ЧП и что в этой статье нет частей.

К протоколу было приложено заявление от Алексеева Георгия Владимировича, который попросил силовиков рассмотреть его жалобу в связи с «призывами» Ройзмана и «агитации об участии в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался 20.02.2021 в интервью» Znak.com. То есть почти через месяц после акции.

Через полчаса после задержания политика сразу отпустили. «С рапортом не согласен, показания буду давать в суде. У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции», — отметил Ройзман.