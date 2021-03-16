Великобритания наращивает ядерный арсенал

Предел запаса ядерных боеголовок Великобритании Trident будет повышен со 180 до 260, что положит конец постепенному разоружению, продолжавшемуся на протяжении 30 лет. Как пишет The Times, в 100-страничном правительственном документе, озаглавленном «Глобальная Британия в эпоху конкуренции», говорится, что Великобритания не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против государств, которые не обладают ядерным оружием. При этом страна может применить его против государства, которое угрожает нанести разрушительную кибер- или биологическую атаку.

16 марта со ссылкой на этот же обзор внешней политики Великобритании газета писала, что Россия в документе названа угрозой номер один, а также государством, связанным с «частыми агрессивными вторжениями» в пространство страны, а также «убийствами диссидентов на британской земле». Сегодня документ озвучивает премьер-министр страны Борис Джонсон.

The Guardian отмечает, что Великобритании может грозить начало «новой гонки ядерных вооружений» в то время, когда мир пытается выйти из пандемии Covid. Кейт Хадсон, генеральный секретарь Кампании за ядерное разоружение (CND), сказала: «Поскольку у правительства не хватает денег, нам не нужны грандиозные траты на оружие массового уничтожения».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пояснил, что снятие ограничений на запасы ядерных боеголовок дает стране «окончательную страховку» от «враждебных государств», передает Politico. Возможное распространение ядерного оружия Ираном министр назвал как одну из причин увеличения британских арсеналов.

«Потому что со временем, когда меняются обстоятельства и меняются угрозы, мы должны поддерживать минимальный надежный уровень сдерживания. Почему? Потому что это высшая гарантия, окончательная страховка от наихудшей угрозы со стороны враждебных государств», — сказал Рааб.

Он также выразил озабоченность по поводу использования химического оружия и растущей опасности кибератак «не только на индивидуальные банковские счета людей… но и на критически важную национальную инфраструктуру».