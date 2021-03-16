Роскомнадзор угрожает заблокировать Twitter через месяц

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, — сказал он. — Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».

10 марта РКН объявил о начале «первичного замедления скорости работы сервиса». Оно должно быть реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом касаться фото- и видеоконтента. Поводом стало неудаление администрацией платформы противоправного контента, среди которого пропаганда суицида, наркотиков и детской порнографии.

После этого Twitter продолжил работать как обычно, а вот доступ к целому ряду государственных сайтов оказался заблокирован. В РКН, «Ростелекоме» и Минцифры позже заявили, что это связано не с действиями в отношении Twitter, а с проблемами провайдера.

В Twitter в свою очередь сказали, что проводят политику абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, правилами компании запрещена пропаганда суицида и наркотиков.