Журналист Дмитрий Колезев: Государство сделало лишь первый шаг

Ну что же — Госдума приняла потенциально вредный, опасный и тормозящий развитие страны законопроект о просветительской деятельности. Я много писал о нем: он предполагает согласование любой просветительской деятельности с государством. Против него выступали ученые, просветители, научные журналисты. Президиум академии наук в полном составе был против! Депутаты Госдумы не послушали. Для них важнее ограничить «иностранное влияние» и пресечь распространение «опасных идей», которые охранители склонны видеть везде и всюду.

Есть разные прогнозы относительно применения этого закона: от апокалиптических («Запретят буквально все курсы, семинары, лекции») до успокаивающих («Работать это не будет, закон чисто декларативный, ответственности за нарушение все равно нет»). Я думаю, что государство сделало лишь первый шаг на этом пути: в дальнейшем при негативном течении событий могут появиться и какие-нибудь изменения в КоАП, наказывающие за несогласованную просветительскую деятельность. Вероятно, закон будет применяться избирательно по отношению к политическим и околополитическим активностям с намеком на оппозиционность. Куда легко попадут любые мероприятия на общественные, социальные, философские темы.

Разумеется, просвещение будет существовать и развиваться вопреки всем дурацким законам и узколобым депутатам. Люди будут передавать знания друг другу, как делали это на протяжении всей истории человечества. Так что горевать не будем, а просто зафиксируем, что в очередной раз в государстве паранойя победила здравый смысл. Но это временно.

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