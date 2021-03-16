Госдума приняла законопроект о просветительской деятельности

Скандальный законопроект о просветительской деятельности прошел третье, окончательное чтение в Госдуме. Против его принятия выступали российские педагоги, организаторы онлайн-проектов и ученые.

Как сообщает ТАСС, норма вступит в силу с 1 июня. До сентября образовательные организации должны будут получить заключения Минобрнауки или Минпросвещения на соглашения о международном сотрудничестве, подписанные еще до принятия закона.

Документ вызвал противодействие со стороны сотрудников образовательной сферы. Он разрешает заниматься просвещением только по согласованию с властями. Авторы поправок говорили, что это поможет избежать вмешательства «антироссийских сил» в такую деятельность. вузы смогут заниматься международным сотрудничеством только с разрешения профильных министерств. Также поправки запрещают использовать просветительскую деятельность «для разжигания розни».

Научное и педагогическое сообщество вступило против поправок, говоря, что они замедлят популяризацию науки. По норме, под просветительскую деятельность попадают в том числе такие проекты, как «ПостНаука», Arzamas, различные YouTube-каналы и подкасты.

12 марта академики РАН призвали Совет Федерации отклонить законопроект, до этого более 200 тыс. человек подписали петицию против его принятия.