Дмитрий Гудков о продлении арестов по «санитарному делу»

Всем фигурантам «санитарного дела» продлевают арест до 23 июня. А потом еще, и еще, и еще, сомнений нет.

Цель ясна: не пустить на выборы в Госдуму и изолировать на время этой политической турбулентности Николая Ляскина, Анастасию Васильеву, Марию Алехину, Олега Степанова, Любовь Соболь, Константина Янкаускаса и других фигурантов санитарного дела.

Кто будет говорить, что можно подать документы и так, из-под домашнего ареста и ограничений – тем я напомню, как это пытался сделать Александр Шестун под личное обещание главы ЦИКа. И чем все у него в итоге закончилось.

Высосанное из пальца обвинение, дело, в котором нет потерпевших, используется как еще один повод для репрессий. Путин, Едро и прочие узурпаторы даже в теории не могут выиграть честные выборы – значит, они просто не будут честными.

В особо сложных обстоятельствах – просто не будут.

Обратный отсчет до этого славного момента идет уже давно.

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