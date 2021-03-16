КС запретил снимать кандидатов с выборов из-за пропущенных избиркомом неточностей в документах

Как пишет «КоммерсантЪ», вердикт вынесен по итогам рассмотрения жалобы бывшего кандидата в Мосгордуму Сергея Цукасова. Мундепа района Останкино в 2019 году сняли с выборов из-за ошибки в документах: в графе справки об имуществе вместо слова «отсутствует» Цукасов оставил пробел. Мосгорсуд тогда отменил решение о регистрации депутата, Верховный суд подтвердил решение, при этом ЦИК, избирком округа и прокуратура встали на сторону кандидата. Цукасов подал жалобу в КС РФ, в которой просил проверить, соответствует ли Конституции пункт ФЗ о гарантиях избирательных прав — по нему, избиркомы должны были не менее чем за три дня до рассмотрения кандидатуры сообщать о неточностях в его документах. Избирком этого не сделал, а суд решил, что такая обязанность касается не всех документов.
КС согласился с истцом, по его решению, документ и правда не соответствует Конституции в части, которая позволяет судам не учитывать факт того, что кандидата не оповестили о неточностях. Теперь же суды будут обязаны давать им возможность исправить все ошибки. Причем, суды обязаны руководствоваться нововведением, даже если поправки не успеют принять до ближайших выборов.
В 2019 году в Москве, Петербурге и других городах была серия подобных дел: независимых кандидатов в муниципальные депутаты снимали с выборов по жалобам их оппонентов на неточности в декларациях. В 2020 году КС поддержал жалобу еще двух представителей оппозиции, которых не допустили до выборов в Мосгордуму из-за того, что те не успели обжаловать отказ в регистрации. Новое решение, по мнению собеседников «Ъ», может «вызвать волну претензий к огромному количеству судебных решений». При этом отмечается, что постановление не помешает находить новые причины для отказа независимым кандидатам.