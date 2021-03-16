Россияне ждут заботы от государства, но отказываются интересоваться политикой

50% россиян пребывают вне политики, но большинство считают, что государство должно заботиться о них и обеспечивать им достойный образ жизни. Таковы результаты последнего исследования «Левада-центра»*.

Февральский опрос оказал, что 45% респондентов внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни. Лишь 3% принимают участие в деятельности или поддержке политических сил. 27% — безразличны к тому, что происходит в политической жизни России, 23% — открыто дистанцируются от политической сферы. «Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики», — констатирует директор «Левада-центра»* Лев Гудков.

Доля тех, кто считает, что «может влиять на принятие решений в стране и в регионе» составляет 24%. Это максимум за последние годы. Показатель был минимальным в 2013-2014 годах и в 2016 году после «крымской мобилизации» и экономического кризиса 2015 года. Доля таких мнений стала расти с ухудшением экономической ситуации и недовольства пенсионной реформой. Но 75% по-прежнему полагают, что они не в состоянии влиять на власть. Лучше представляется ситуация на местном уровне — 34% считают, что «могут влиять на принятие решений в своем районе или городе», 65% — уверены, что они лишены таких возможностей.

«В ситуации ухудшения социально-экономического положения основной массы населения заметно растут консервативные настроения и иллюзии государственного патернализма. Люди ходят заботы государства о них. В ответе на вопрос об отношениях между государством и гражданами 68% россиян считают, что государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойный образ жизни. Это самый высокий показатель с 2006 года. Доля россиян, предпочитающих такую модель взаимодействия с государством, значительно выросла за последние несколько лет: в 2015 году так считали 49% респондентов, в 2020 году — уже 60%, в 2021 — 68%», — отмечает Гудков.

Одновременно сократилась доля тех, кто считает, что государство должно устанавливать общие «правила игры» и следить за их соблюдением. В 2015 году так считали 41%, в 2021 — лишь 24%. 6% респондентов стабильно считают, что государство должно минимизировать вмешательство в жизнь граждан.

*«Левада-Центр» — внесен в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.