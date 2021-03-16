Информацию о месте, направлении и скорости автомобилей хотят собирать в единую базу

Разработчики навигационно-телеметрической платформы «Автодата» предполагают собирать в единую базу со всех автомобилей России информацию о местоположении, скорости и направления движения машин, а также — об усталости водителя. Как пишет «КоммерсантЪ», сейчас законопроект о такой платформе разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет».

Автопроизводитель должен будет раз в минуту собирать навигационные данные (координаты, направление движения, скорость) и информацию о динамике движения (ускорения, нагрузка на ось, срабатывание систем помощи водителю, антиблокировочной и антипробуксовочной систем, сигнализации, экстренного торможения и пр.). Раз в полчаса — получать от машин информацию о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, а также признаках усталости водителя. Все полученные данные будут передаваться в платформу «Автодата» с частотой не менее 15 минут.

Данные о собственнике при его согласии вносятся в электронный ПТС, где также указан VIN-номер, но другие лица смогут запросить выписку из него только в ограниченном объеме — с указанием имени, отчества и первой буквы фамилии, отмечает «Ъ». В НТИ «Автонет» утверждают, что данные с VIN-номером после попадания в «Автодату» сразу пройдут деперсонализацию.