Свердловский омбудсмен предложил бороться с участием детей в митингах с помощью TikTok

В Свердловской области могут создать TikTok-хаусы для борьбы с участием детей в несанкционированных акциях и подростковыми суицидами. Планируется создавать там «ролики позитивной направленности».

Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков, сообщает It`s my city. На заседании областного ЗакСа омбудсмен сказал, что уже есть договоренность с детским Уполномоченным при президенте Анной Кузнецовой на создание «альтернативного контента». В частности, в регионе работают студии, где подростки снимают позитивные видео для TikTok. По словам Морокова, дети «готовят альтернативную информацию, и в режиме ее подготовки происходит некое формирование отношения к негативным позициям, которые идут из интернета».

Свердловский омбудсмен добавил, что подобную работу региональные власти ведут с Российским движением школьников, и пять подростков уже приняли участие в форуме по созданию позитивного контента.

Ранее, после январских акций протеста, власти РФ собирались бороться с TikTok и другими сервисами, заявляя, что там распространялись призывы к подростком принимать участие в митингах. Роскомнадзор предписывал всем социальным сетям удалять подобные видео, впоследствии несколько порталов были оштрафованы.