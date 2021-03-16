Андрей Нечаев: Инновации по-российски

Возможно, вы этого не знали или не заметили, но в России реализуется стратегия инновационного развития. Даже добрый и лояльный Росстат пришёл к выводу, что большинство ее целевых показателей так и не были достигнуты. Так, доля «инновационной продукции» на рынке остаётся на уровне 2011 года и составляет 6%, хотя по плану она должна была достигнуть к концу 2020-го 25%. Отдельно отмечу, мягко говоря, условность признания продукции инновационной. Например, к ней относится продукция киноиндустрии. По итогам 9 месяцев 2020 года затраты на НИОКР составили 1,16% ВВП при запланированных 3%. Доля инновационных активных предприятий снизилась до 9,1% с 12,8% годом ранее (видимо, ковид не способствует инновационной активности).

В стране действуют около 40 федеральных институтов развития и еще примерно 200 региональных. На них выделены немалы деньги. По оценкам, с 2006 года эти институты получили из федерального бюджета до 3,6 трлн рублей. В 2020 году запланированный объём финансирования стал рекордным и достиг 750 млрд рублей, что составило 0,7% ВВП и 3,8% расходов федерального бюджета. В ближайшие три года планируется выделение еще 655 млрд рублей.

Из-за крайне низкой эффективности гигантских вложений и бесполезности большинства инновационных институтов правительство недавно решило их реформировать. 8 институтов ликвидируют, остальные укрупнят или объединят.

Боюсь, что при все нарастающем огосударствлении экономики, подавлении конкуренции и незащищенности частной собственности толку от этих реформ будет немного. Приходит на ум известная басня: а вы друзья как не садитесь…

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