Суд отложил процесс по жалобе Навального на бездействие СК

235-й гарнизонный военный суд отложил на 22 марта рассмотрение жалобы Алексея Навального на бездействие Следственного комитета, который не стал проверять версию о причастности ФСБ к отравлению политика. Сам Навальный отказался от участия в заседании по видеосвязи. Заседание суда отложено, чтобы стороны могли подготовиться.

Как передает «Би-би-си», адвокат Навального Вячеслав Гимади заявил в суде, что юристы просили следствие провести проверку по факту отравления оппозиционера, так как считают, что следователи должны были заинтересоваться людьми, которые в расследовании ФБК* названы предполагаемыми отравителями. Но следствие оснований для проверки и возбуждения дела не нашло. Представитель СК сказал, что проверку в отношении ФСБ следствие не стало проводить, так как доследственная проверка уже была начата Западно-сибирским управлением на транспорте СКР, а до этого — МВД.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.