Apple будет предустанавливать российский софт на своих гаджетах

О том, что компания Apple пошла на требования российского правительства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Минцифры. Софт российских разработчиков будет установлен на устройство при первой его настройке, причем пользователь сможет отказаться от него, сняв «галочки» напротив приложений.
В числе программ, утвержденных Минцифры для предустановки — сервисы «Яндекса», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Госуслуги» и «Новости Mail.ru», голосовой ассистент «Маруся» и даже давно не популярный мессенджер ICQ. По правилам, их будут переустанавливать на все устройства с Android и iOS. В случае с Apple пользователям предложат активировать эти программы при первой настройке их iPhone или iPad. Также сейчас обсуждается инициатива создать в App Store подборку перспективных отечественных программ. В Минцифры уверяют, что не заинтересованы в доминирующем положении софта, предложенного для предустановки.
Список российских программ по этой инициативе утвердили в январе 2021 года. Против инициативы, которая вступает в силу с апреля, ранее выступили члены Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Apple, которая входит в нее, тогда заявляла, что предустанавливает определенный список приложений, и не будет делать исключения для гаджетов, продаваемых в Россию.