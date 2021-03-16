В России обнаружили «южноафриканский» штамм коронавируса

В России специалисты выявили «южноафриканский» штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

Эксперты собрали 8159 образцов клинического материала от людей «подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков», в первую очередь — это те, кто прибыл из-за рубежа, контактные с ними, лица с подозрением на повторное инфицирование и другие. В итоге выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту. В 16 случаях выявлены другие мутации, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года, напоминает РБК. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые. Новый штамм также может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины — малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга. В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения.