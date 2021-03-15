Антон Долин: «Белый слон» + Навальный

У нас сегодня «Грэмми» и «Оскары», но мне уже телефоны оборвали по поводу премии «Белый слон», присужденной Навальному, и расколу среди критиков. С вашего позволения, попробую расставить точки над «i».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Премия кинокритиков «Белый слон» вышла из-под эгиды Союза Кинематографистов (по-прежнему возглавляемого Никитой Михалковым). Теперь она является независимой. Поводом или причиной – версии разнятся – стало решение Экспертного совета (я тоже в нем состою) присудить специальный приз «Событие года» команде Алексея Навального за серию фильмов-расследований.

КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ РАСКОЛА?

На развод стороны согласились, как я понял, по обоюдному согласию.

Гильдия и СК хотели иметь возможность контролировать подобные премии.

Многие члены Экспертного совета «Белого слона» при этом не являлись членами СК (например, я, но и многие другие) и не хотели в него входить.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ПРЕМИИ «БЕЛЫЙ СЛОН»?

Премии «Белый слон» это грозит максимум потерей места, где раздаются призы (традиционно это делали в Белом зале Дома кино, где рулит тот же Михалков), и минимального финансирования. Надо просто найти новых спонсоров или место для проведения церемоний. Думаю, это не страшная проблема. Тем более, что в нынешний пандемийный сезон можно провести церемонию онлайн.

ВАЖНА ЛИ ПРЕМИЯ «БЕЛЫЙ СЛОН»?

Кому как. Многие ее не замечают или о ней не знают. Денежного эквивалента у призов нет. По мне, из всех наших кинопремий (есть также «Ника» и «Золотой орел») эта – самая честная и разумная. С ее выбором лично я соглашаюсь чаще всего.

ВАЖНО ЛИ БЫТЬ В СОЮЗЕ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ?

Мне кажется, у членства в этом не-вполне-профсоюзе, не способном и не желающем защищать чьи-либо права, есть лишь символическая ценность. Она очевидна людям, которые обрели профессию еще при СССР. Мне, моим ровесникам-критикам или людям, которые младше, вообще неясно, в чем смысл состоять в СК, что и кому это может дать.

Буду рад выслушать иную точку зрения.

НАСТОЛЬКО ЛИ ВАЖНЫ ФИЛЬМЫ НАВАЛЬНОГО, ЧТОБЫ ИЗ-ЗА НИХ СЛУЧИЛСЯ ПОДОБНЫЙ РАСКОЛ?

Важны не фильмы Навального (могло и не прийти в голову их награждать), а сам принцип – попытка СК регулировать премию и требовать от членов Экспертного совета членства в СК Михалкова.

А ФИЛЬМЫ НАВАЛЬНОГО ВООБЩЕ – КИНО?

Полагаю, взгляды членов Экспертного совета на этот вопрос могут быть разными.

Для одних это вообще не кино, а голосуя за них, мы поддаемся политической конъюнктуре (но эти критики смиряются с волей большинства, проголосовавших за Навального).

Для других это, может, и не совсем кино, но они искренне поддерживают Навального – вот таким образом.

Для третьих (думаю, их большинство, я точно в их числе), если в представленном на экране зрелище есть сюжет, автор, тема, саспенс, протагонист и антагонист, юмор и т.д., то это, несомненно, фильм. А если его смотрит вся страна и весь мир, то фильм незаурядный.

Если он не соответствует каким-либо канонам «фильма», то каноны пора менять. Чем, между прочим, вполне прилично заниматься критикам.

Все вышесказанное – исключительно мое мнение.

Я участник Экспертного совета и потому участник конфликта, но определенно не его инициатор. Так что за подробностями – не ко мне.

Спасибо за внимание.

P.S. Если у более посвященных в вопрос коллег будут какие-то поправки, внесу их в свой текст.

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