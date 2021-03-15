Владимир Кара-Мурза: Форум нежелательных депутатов

Даже повидавшие многое оппозиционные политики не смогли припомнить случая, чтобы полиция задерживала целый конференц-зал, тем более – чтобы подавляющее большинство задержанных были действующими депутатами. Как заметил Лев Шлосберг, в последний раз что-то подобное происходило в России в январе 1918 года, когда большевики разгоняли Учредительное собрание.

На форум «Муниципальная Россия» приехали около 150 депутатов из 56 регионов – представители оппозиционных партий и беспартийные, люди разных политических взглядов и с разным жизненным опытом, но объединенные одним важным качеством: все они получили мандаты на конкурентных выборах. Муниципальный уровень – последний, где такое еще возможно. Если судить по субботним событиям – ненадолго.

В ближайшие дни начнутся суды над участниками форума. Всем нам вменяют статью 20.33 КоАП РФ, «осуществление деятельности нежелательной организации». Так в путинской России называется собрание независимых депутатов. (Забавная деталь: через два дня после разгона форума в Москву по приглашению МИДа прибыла делегация шиитской группировки «Хезболла», признанной во многих странах террористической). Даты большинства судов пока не известны, но, как сказала мне, улыбаясь, симпатичная девушка-прокурор, «я думаю, что с вашим делом тянуть не будут». Я тоже так думаю.

Сорванный форум был попыткой продолжить давнюю, важную и очень российскую традицию – традицию земских и городских съездов, которые в начале XX века собирали представителей выборного самоуправления, возглавивших общенациональное движение за свободу, конституцию и парламент. Как писал Владимир Иванович Вернадский – сам депутат земского собрания, – «ясно проникло в огромные слои русской жизни сознание необходимости политической свободы и возможности достигнуть ее путем развития самоуправления». В каком-то смысле сегодня приходится начинать эту дорогу с начала.

Я собирался вспомнить об этой параллели, когда мое место у микрофона занял командир сводного полка московского ОМОНа – сам того не ведая, идеально завершив историческую рифму. Те земцы ведь тоже собирались полулегально, на частных квартирах, их тоже высылали и запрещали заниматься общественной деятельностью.

А потом пришли (ненадолго – но это уже совсем другой разговор) и свобода, и конституция, и парламент. И именно представители земств и городов заняли ведущие места в первых Государственных думах, во многом определив лицо золотой эпохи российского парламентаризма.

Я не сомневаюсь, что среди задержанных в субботу – депутаты, сенаторы, губернаторы, государственные деятели будущей России. История не всегда движется быстро. Но ее логика понятна всегда.

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