Журналист Василий Головнин о роли Китая в ситуации в Мьянме

Военные в Мьянме сегодня застрелили на улицах страны по одним данным девять, по другим - пятнадцать участников не прекращающихся там массовых демонстраций против переворота и свержения гражданского правительства. Понедельник, конечно, масштабы невелики. Вчера, в воскресенье, день был урожайный и самый кровавый - убили более пятидесяти человек.

Тридцать семь из них застрелили в одном из пригородов крупнейшего города страны Янгона. Уверяют, что они были убиты при попытке поджога и разгрома расположенных там предприятий с китайским финансовым участием. Противники переворота считают, что Пекин стоит за спиной военных, которые сейчас пытаются кровью залить движение протеста.

В Китае ориентированная на читателей на Западе газета сообщила сегодня, что "акты вандализма" были предприняты в отношение 32 китайских предприятий в Мьянме, ущерб оценивают в три с лишним десятка миллионов долларов. Посольство КНР в стране выступило с самым жёстким заявлением со времени переворота 1 февраля, призвав военные власти прекратить насилие.

Ситуация для Пекина сложная - демонстранты в Мьянме выступают с радикальных антикитайских позиций, хотя КНР, возможно, не имеет отношения к перевороту. Более того, действия военных костоломов мешают ее попыткам экономического подчинения стратегически крайне важной для Пекина Мьянмы. Инвестиции и обволакивающая финансовая помощь хороши, когда все обстоит тихо. Нынешнее кровопролитие делает Китай почти соучастником, а это не входит в его планы.

Впрочем, пока КНР блокирует принятие в ООН резолюций с намеками на санкции против генералов в Мьянме, хотя и соглашается с осуждением переворота и насилия. Ругаться с организаторами военного переворота неразумно - они, возможно, опять пришли надолго. Ну, а убитые - кого они по большому счету волнуют, кто вообще знает, где эта Мьянма.

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