Алексей Навальный передал письмо из колонии

Алексей Навальный находится в ИК-2 города Покрова Владимирской области, подтвердил он сам. В Instagram политика опубликовано его письмо.

«Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо», — пишет Навальный.

«Сегодня мы с ним увиделись. Он сейчас находится на карантине, там шесть человек», — рассказала журналистам адвокат Навального Ольга Михайлова. По словам другого защитника, Вадима Кобзева, на карантине Навальный пробудет две недели, после чего его переведут в отряд. По словам адвокатов, Навальный «бодр и весел», передает «Интерфакс».

12 марта стало известно, что Навального этапировали из СИЗО во Владимирской области в неизвестном направлении. Ранее появлялась информация о нахождении политика в ИК-2, но официального подтверждения этому не было.