Российские фильмы не вошли в список номинантов на «Оскар»

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и документальная лента «Гунда» Виктора Косаковского не вошли в список номинантов на престижную кинопремию «Оскар». Список озвучили сегодня.

Трансляция объявления номинантов велась на YouTube-канале премии. За звание лучшего фильма на иностранном языке по версии Американской гильдии киноактеров поборются пять фильмов: «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Лучшая пора» Цзен Госяна, «Коллектив» Александра Нанэу, «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич. В списке номинантов на звание лучшего документального фильма — ленты «Коллектив», «Агент-крот», «Время», «Мой учитель-осьминог», «Лагерь калек».

На награду в номинации «Лучший фильм» претендуют картины «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

Кинофильм Кончаловского о расстреле протестующих в Новочеркасске профинансировал миллиардер Алишер Усманов, его подавали на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Ранее он получил большинство номинаций на премии «Белый слон», а также спецприз жюри на Венецианском кинофестивале в 2020 году и награду «Золотой орел» за лучшую режиссуру. В российском прокате лента собрала 10,2 млн рублей при бюджете в 151,5 млн.

Документальный фильм «Гунда» Виктора Косаковского повествует о жизни животных. Его исполнительным продюсером выступил Хоакин Феникс.