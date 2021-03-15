Великобритания назвала Россию «самой большой угрозой»

Россия является самой серьезной угрозой для национальной безопасности Великобритании, и в ближайшее время ее объявят «враждебным государством». Об этом говорится в новом обзоре внешней политики Лондона.

Документ, который планируется обнародовать 16 марта, цитирует The Times. По ее данным, Россия там названа не только угрозой номер один, но и государством, связанным с «частыми агрессивными вторжениями» в пространство страны, а также «убийствами диссидентов на британской земле».

«Главная угроза для Великобритании исходит от России. Китай - конкурент, который пытается похитить интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности. Но это не то же самое, что произошло в Солсбери», — заявил источник The Times, говоря об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Еще один собеседник газеты назвал Россию враждебным государством, а Китай глобальным вызовом. КНР в обзоре охарактеризована как коммерческий конкурент Великобритании.

В целом обзор внешней политики Лондона охватывает вопросы обороны и безопасности, политики и долгосрочного развития, а также анализ возможных вызовов и проблем на ближайшие 10 лет.