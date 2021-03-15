Военкомат заинтересовался детьми пострадавшей от полицейского Маргариты Юдиной

Об этом заявила «Команда 29». Юристы напоминают, что ранее глава Лужского района Ленобласти, где живет семья Юдиной, обратил внимание на то, что ее сыновья не служили в армии.
«Обострившееся внимание военкомата, а также опеки и прокуратуры, которые ранее с фототехникой пытались прорваться в жилище семьи, мы связываем с просьбой Юдиной принести ей извинения сотрудниками полиции за незаконное применении физической силы», — говорится на сайте «Команды 29».
23 января на акции протеста в Петербурге Маргарита Юдина вышла навстречу полицейским, которые вели задержанного в автозак, и один из них ударил ее ногой в живот. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, некоторое время она находилась в реанимации. При этом без разрешения Юдиной в палату приходил полицейский, который извинился и сказал, что у него на акции запотело забрало (на видеозаписи того, как он бьет женщину, забрало его шлема открыто). 12 марта Роспотребнадзор заявил, что привлек к ответственности руководство больницы за то, что силовика пустили в палату к женщине.
Дело против полицейского не возбуждено до сих пор, изначально МВД сообщало, что «устанавливает его личность». После выписки Юдиной в январе глава Лужского района Ленобласти, где она живет, заявлял, что сыновья женщины не служили в армии и что нужно проверить, в каких условиях живет ее дочь.
«Команда 29» отмечает, что один из детей Юдиной не может служить в армии по состоянию здоровья.