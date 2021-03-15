Close

Военкомат заинтересовался детьми пострадавшей от полицейского Маргариты Юдиной

15.03.2021

Сыновей Маргариты Юдиной, которую на акции протеста 23 января ударил ногой в живот полицейский, могут забрать в армию. Военкомат собирается вызвать их для прохождения формальных процедур. 

Об этом заявила «Команда 29». Юристы напоминают, что ранее глава Лужского района Ленобласти, где живет семья Юдиной, обратил внимание на то, что ее сыновья не служили в армии.

«Обострившееся внимание военкомата, а также опеки и прокуратуры, которые ранее с фототехникой пытались прорваться в жилище семьи, мы связываем с просьбой Юдиной принести ей извинения сотрудниками полиции за незаконное применении физической силы», — говорится на сайте «Команды 29».

23 января на акции протеста в Петербурге Маргарита Юдина вышла навстречу полицейским, которые вели задержанного в автозак, и один из них ударил ее ногой в живот. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, некоторое время она находилась в реанимации. При этом без разрешения Юдиной в палату приходил полицейский, который извинился и сказал, что у него на акции запотело забрало (на видеозаписи того, как он бьет женщину, забрало его шлема открыто). 12 марта Роспотребнадзор заявил, что привлек к ответственности руководство больницы за то, что силовика пустили в палату к женщине.

Дело против полицейского не возбуждено до сих пор, изначально МВД сообщало, что «устанавливает его личность». После выписки Юдиной в январе глава Лужского района Ленобласти, где она живет, заявлял, что сыновья женщины не служили в армии и что нужно проверить, в каких условиях живет ее дочь. 

«Команда 29» отмечает, что один из детей Юдиной не может служить в армии по состоянию здоровья.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.