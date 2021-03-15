Репост Навального может стать поводом для вызова родителей в школу

Об этом она заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру». По мнению Путиловской, назначенной на этот пост в феврале, классные руководители должны знать, что публикуют в интернете их воспитанники, чтобы понимать, «кто чем дышит». Если учитель заметит на странице ребенка репост сообщения Алексея Навального, он может провести со школьником «индивидуальную работу», а также привлечь психолога или социального работника.
«Это повод для разговора с родителями. Может быть, это позиция семьи, а может быть, этого ребенка начинают недобросовестные политики использовать в своих целях», — пояснила чиновник.
По ее мнению, ребенок «должен четко понимать, что если мероприятие не согласовано, то в нем участвовать нельзя. … школа учит детей быть законопослушными гражданами своей страны. Это не школьный запрет — это закон страны, в которой ты живешь».