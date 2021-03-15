Суд: Алексей Навальный находится в покровской ИК-2

235 гарнизонный военный суд в Москве попросил администрацию ИК-2 в Покрове обеспечить участие Алексея Навального в завтрашнем заседании по видеосвязи. Документ опубликовал глава юридической службы ФБК* Вячеслав Гимади.

«Завтра в 10:00 235 гарнизонный военный суд рассмотрит жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие ГВСУ СК по вопросу об отравлении Алексея Навального химическим оружием сотрудниками ФСБ. Суд просил ИК-2 обеспечить участие Алексея Навального по видеосвязи. Повестка от 1 марта», — написал он в Twitter.

Ранее сегодня адвокаты Навального сообщали, что находятся у входа в ИК-2 в Покрове с 8:30. Но им так и не сказали, находится ли оппозиционер в колонии. Гимади также подчеркивает, что по-прежнему не знает, где находится Навальный.

12 марта стало известно, что Навального этапировали из СИЗО во Владимирской области в неизвестном направлении. В изолятор его отправили после замены судом условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. При этом долгое время было неясно, где именно находится политик. О его местонахождении стало известно только 3 марта. До этого источники СМИ говорили, что он будет отбывать срок в покровской ИК-2.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.