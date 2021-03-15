Александр Пожалов о будущем муниципальных депутатов

Политический прогноз (но хотелось бы, чтобы из категории самоопровергающихся).

Как известно, при выдвижении кандидатов на выборы в России есть не только "криминальный фильтр" (запрет избираться в течение 5-15 лет после истечения судимости по ряду тяжких и средних преступлений, включая - с лета 2020 года - митинговую "дадинскую статью"), но и т.н. "экстремистский фильтр". Это когда у тебя есть свежий административный штраф за распространение экстремистских материалов или пропаганду экстремистской символики, а с момента вынесения постановления не прошло 1 года.

Так вот, собственно прогноз.

До выборов в Госдуму остаётся мало времени. И вряд ли для тех мундепов (и бывших мундепов), которым в эти выходные в Москве вменили статью 20.33 КоАП о содействии в деятельности нежелательной иностранной организации, успеют за оставшиеся полгода срочно подобрать второй такой же административный штраф и ещё быстренько провести уголовное дело (чтобы они подпали под "криминальный фильтр" до выборов).

Зато в предстоящей весенней волне поспешной корректировки законодательства под сентябрьские выборы в Госдуму, ради борьбы с иностранным вмешательством Байдена, вполне можно успеть добавить в ФЗ "Об основных гарантиях" поправочку о том, что годичный "экстремистский фильтр" (год без права выдвижения после штрафа) распространяется и на статью 20.33 КоАП про нежелательные НПО. То есть на период выборов в Госдуму.

А к моменту следующих выборов в Москве - муниципальных в 2022 году - у виновников субботнего торжества ещё один штраф обнаружится, это дело нехитрое.

При этом данное решение власти можно будет славить как мудрое и крайне гуманное, ведь даже уголовные дела для "криминального фильтра" не понадобятся. Как вам такое, господа Байден с Блинкеном?

Кстати, сюда заодно можно вписать и ставшую популярной (и политической) этой зимой административную статью "за создание санитарно-эпидемиологической угрозы". Ведь по большому-то счёту, кто смеет своей общественно-политической деятельностью в разгар пандемии создавать санитарно-эпидемиологическую угрозу простым людям? Конечно, только экстремисты, иноагенты и их пособники. Ну и как можно допустить таких людей на выборы?

PS. Участники и наставники "Конкурса политологов" при желании могут использовать этот прогноз для своих проектов, но уверен, что у них куда больше креативных идей и скоро мы увидим их реализацию.

Источник