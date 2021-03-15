Игорь Эйдман: Сеющий ветер

В Москве был "день большого хапка". Полицаи сцапали около 200 участников форума муниципальных депутатов (Яшина, Ройзмана, Галямину, Кара-Мурзу и т.д.), которые пытались провести что-то типа Земского съезда в стиле начала 20 века.

Мирнообновленцы собрались обсудить, как при помощи местного самоуправления бороться за демократию. Однако новому самодержавию никакие реформы не нужны. Курс взят на подавление любой несанкционированной политической деятельности.

Александр III тоже жестко пресекал оппозиционную активность земских представителей и проводил антидемократические контрреформы. Плеханов писал после его смерти: "Целых 13 лет Александр III сеял ветер. Его наследнику предстоит сделать всё, чтобы буря не разразилась". Что случилось с непутевым наследником и его семьей, хорошо известно.

Путин и его наследники тоже рано или поздно пожнут бурю. Сажая новых кадетов, "самодержец" подготавливает почву для новых эсеров; либералов с прожектами в портфелях могут сменить радикалы с маузерами в руках.

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