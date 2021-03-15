Лев Шлосберг: Выборы стали родовой травмой российских властей

В разгоне форума муниципальных депутатов России есть важная политическая деталь: ФСБ и полиция прервали работу собрания, большинство из участников которого являются легитимными представителями граждан. Они были избраны вопреки существующей системе власти и смогли разорвать политическую монополию, честно избраться на нечестных выборах.

Выборы стали родовой травмой нынешних российских властей. Начиная с 1996 года, в России не было проведено ни одной честной общенациональной избирательной кампании. Власть боролась за власть административным ресурсом, насилием, ложью, ограничением прав, провокациями. Такая технология сохранения и воспроизводства власти стала тотальной и охватила все уровни государственной власти и местного самоуправления, от сельского собрания депутатов до президента. Воровство власти стало самым распространённым политическим бизнесом в России.

Все оппозиционные политики, кто смог в такой ситуации избраться в парламент любого уровня, доказывают людям возможность и осмысленность личного участия в политике, в том числе участия в выборах, создают в обществе эффект успеха и показывают, что смена власти на выборах в России возможна – то есть доказывают реалистичность и целесообразность демократической работы в недемократической стране. Успешный опыт демократов рано или поздно окажется для общества политически сильнее успешного опыта силовиков по уничтожению демократии.

Политические репрессии, организованные властями России, – это долгая и опасная агония. Насильники у власти могут сломать судьбы и жизни многим людям, занимаются этим планомерно и сознательно. Таким образом они выдавливают людей из политики, избавляются от конкуренции на выборах, которые пока не могут отменить. Власти понимают: для борьбы с массовой поддержкой оппозиционных политиков на выборах возможностей силовой машины может не хватить, и когда встанет вопрос о смене власти по очевидным итогам выборов, далеко не все силовики будут готовы защищать украденное.

Любое доказательство возможности успеха демократической оппозиции даже на ограниченных участках российской политической системы несет угрозу нынешним властям, для которых выборы являются самым страшным политическим сном.

Чтобы понять, что необходимо делать для смены власти, нужно в первую очередь видеть, чего нынешние власти боятся. А боятся они выборов, альтернативы, конкуренции, общественного мнения, правды, участия людей в политике. Им необходимы апатия, неучастие, равнодушие, безверие и страх.

Конечно, в России возможен и белорусский сценарий, и введение чрезвычайного или военного положения, при которых выборы вообще отменяются. После введения путинской Конституции в нашей стране возможно вообще всё, вплоть до возвращения ГУЛАГа. «Эскадроны смерти» уже действуют, как показала жизнь.

Но остаются варианты развития истории. И остаётся личный выбор каждого, на какой из этих вариантов потратить время и силы. Выборы имеют значение. Вот – главный политический урок очередного акта насилия и устрашения.

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