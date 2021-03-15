Кинопремия «Белый слон» объявила номинантов

Помимо двух этих кинолент, на звание лучшего фильма 2020 года претендуют «Глубже!» Михаила Сегала и «Пугало» Дмитрия Давыдова. На приз за режиссуру номинированы «Пугало», «Дорогие товарищи!» и «Папье-маше» Виталия Суслина.
Лауреатом номинации «Событие года» является Алексей Навальный и его коллектив за фильмы-расследования. Из-за этого ранее произошел скандал, в результате которого премия «Белый слон» стала независимой.
Решение вручить приз оппозиционеру вызвало противодействие со стороны Гильдии киноведов и кинокритиков, а также Союза кинематографистов. В результате Гильдия вышла из состава учредителей премии, а организаторы премии заявили о давлении и цензуре.
Церемония вручения премии «Белый слон» состоится 10 апреля.